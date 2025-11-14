Rusia condenan en ausencia a 10 años de cárcel a conocido opositor contrario a la guerra

1 minuto

Moscú, 14 nov (EFE).- El opositor ruso Leonid Gozman, contrario a la campaña militar rusa en Ucrania, ha sido condenado hoy en ausencia a diez años de cárcel por un tribunal militar de Moscú.

Según la Justicia rusa, Gozman «justificó públicamente el terrorismo», recoge la agencia Interfax.

«Mientras se encontraba fuera de Rusia y siendo consciente de que la entrevista que daba a un medio extranjero era transmitida en directo en una plataforma de vídeos y era accesible al público en general, (Gozman) justificó públicamente el terrorismo», según la Fiscalía rusa.

Se trata de una entrevista concedida por Gozman a la versión rusa del medio alemán Bild, en la que el político, siempre según la investigación, respaldó los ataques con drones de Ucrania contra Moscú y las explosiones en el puente de Crimea.

Las autoridades recordaron que en el pasado el opositor, de 75 años, ya fue condenado en ausencia por difundir «falsedades» sobre la actuación del Ejército ruso en Ucrania.

Gozman, presidente del movimiento liberal Unión de Fuerzas de Derecha, firmó en 2014 un manifiesto contra la anexión de la península ucraniana de Crimea por Rusia y posteriormente criticó la campaña militar que comenzó en febrero de 2022.

Poco después el político abandonó Rusia, pero luego regresó y fue declarado «agente extranjero».

Tras una breve detención en el país, producida tras comparar en Facebook al líder soviético Iosif Stalin con el alemán Adolf Hitler, Gozman se exilió definitivamente en el extranjero.EFE

mos/jgb