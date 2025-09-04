Rusia confía en la pronta liberación de sus trece ciudadanos detenidos en Azerbaiyán

Moscú, 4 sep (EFE).- Las autoridades rusas expresaron este jueves su confianza en la pronta liberación de sus trece ciudadanos detenidos en julio pasado en Azerbaiyán.

«Esperamos que estas personas regresen pronto a su patria», dijo el vice primer ministro ruso Alexéi Overchuk en los márgenes del Foro Económico Oriental, que se celebra en Vladivostok.

Overchuk recordó que trece rusos siguen cautivos en Azerbaiyán, lo que causa preocupación en Moscú.

«Esperamos que las autoridades azerbaiyanas muestren comprensión y liberen a esas personas», insistió.

En cuanto a las relaciones económicas con Bakú, aseguró que las tensiones políticas no han repercutido en ellas.

«En términos económicos, nuestras relaciones con Azerbaiyán se desarrollan con normalidad, tal como lo habíamos planeado», señaló.

También la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, afirmó este jueves que la liberación de los rusos sería «un paso importante hacia la normalización de las relaciones» entre los dos países.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, reconoció la víspera «problemas» en la relación con Bakú, pero confió en su pronta solución.

Putin saludó brevemente al líder azerbaiyano, Ilham Aliyev, durante la estancia de ambos en Pekín, para asistir a festejos con ocasión del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero los mandatarios no celebraron una reunión bilateral.

Las relaciones entre Moscú y Bakú se encuentran en un momento de gran tensión desde la muerte de dos azerbaiyanos durante una operación policial en Rusia y las posteriores detenciones con violencia de ciudadanos rusos en Azerbaiyán.

El líder del país caucásico siempre ha mantenido una buena relación con el Kremlin -sin enemistarse en ningún momento con Ucrania-, pero dichos vínculos se torcieron en los últimos meses.

El derribo por error de un avión de pasajeros de Azerbaijan Airlines a manos de las defensas antiaéreas rusas en diciembre de 2024 indignó profundamente a Aliyev, que pidió explicaciones al presidente ruso.

Por ese motivo, Aliyev tampoco acudió el pasado 9 de mayo a Moscú para el desfile por el 80 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi.EFE

