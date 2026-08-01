Rusia confirma haber atacado masivamente Kiev con armas de precisión y drones

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Moscú, 1 ago (EFE).- El Ministerio de Defensa ruso confirmó este viernes haber atacado masivamente la pasada noche la capital de Ucrania con armas de precisión y drones en un ataque en el que murieron al menos nueve personas.

«Anoche, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo con armas de precisión terrestres y marítimas, así como con drones, contra instalaciones de la industria militar y centros logísticos en Kiev y la región de Kiev», reza el parte castrense en Telegram.

La parte rusa sostiene haber tenido por objetivo varias instalaciones de industria militar ucraniana, entre ellos centros de ensamblaje de componentes para misiles balísticos, drones y técnica de guerra electrónica.

«Asimismo, ayer, dos buques de carga seca sufrieron daños mientras navegaban al sur de Odesa, transportando suministros militares a un puerto ucraniano», añadió Defensa.

Según las autoridades ucranianas, una treintenta de personas resultaron heridas en Kiev, entre ellas cuatro menores de edad, mientras que se registraron daños en 17 edificios de viviendas y en edificios no residenciales, incluido un centro educativo y la Embajada de Lituania.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lamentó la falta de recursos para defender el país de los ataques aéreos rusos.EFE

mos/alf