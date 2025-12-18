Rusia confirma preparativos de reunión con EE.UU. sobre resultado de consultas en Berlín

1 minuto

Moscú, 18 dic (EFE).- El Kremlin confirmó hoy los preparativos de una pronta reunión entre Rusia y Estados Unidos para abordar los resultados de las consultas mantenidas esta semana por los emisarios de la Casa Blanca con ucranianos y europeos.

«Efectivamente, estamos preparando ciertos contactos con nuestros interlocutores estadounidenses para recibir información sobre los resultados del trabajo que los americanos realizaron con europeos y ucranianos», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial ruso, durante su rueda de prensa telefónica diaria. EFE

