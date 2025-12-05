Rusia confisca 11 empresas en Sebastopol por financiar al ejército de Ucrania

3 minutos

Moscú, 5 dic (EFE).- Rusia confiscó este viernes 11 empresas en la ciudad de Sebastopol, en la península ucraniana de Crimea anexionada por Rusia, por colaborar con las Fuerzas Armadas de Ucrania.

«En Sebastopol se aprobó una resolución para confiscar, y transferir a propiedad estatal bienes muebles e inmuebles propiedad de personas jurídicas y físicas, incluidos extranjeros, que prestan asistencia a las Fuerzas Armadas de Ucrania y a la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania», informó a través de Telegram el gobernador de la ciudad, Mijaíl Razvozháyev.

Según las autoridades, Alexéi Kantsebovski, de 53 años, participaba activamente en canales de Telegram proucranianos, donde publicó comentarios «antirrusos», y «contactó proactivamente» con la inteligencia ucraniana con la intención de brindarles asistencia.

«También brindó apoyo financiero a agencias de inteligencia extranjeras mediante transferencias de criptomonedas», informó Razvozháyev.

De este modo, quedaron nacionalizadas nueve empresas relacionadas con Kantsebovski, quien ni siquiera era dueño la mayoría de ellas, como por ejemplo la operadora de telefonía móvil Sevstar MT, cuyo propietario (71, 45 %) era su madre, Larisa Kontsebóvskaya.

Otras compañías nacionalizadas fueron: Sevstar ISPS, Sevstar IT, Lankom, Sevtelekomservis, Freenet Crimea, Mist, Tijova M.S. y Kurbatova A.N.

Por otro lado, también se nacionalizó la energética Sebastopolgaz, por pertenecer a «personas que cometen actos hostiles contra la Federación de Rusia y que son beneficiarios encontrándose bajo el control de entidades extranjeras».

Sin ofrecer detalles, Razvozháyev notificó la nacionalización de las empresas Tsifroviye Innovatsii y Spetstejservis.

En agosto, el gobernador hizo pública la confiscación de una serie de empresas propiedad de una familia que transfirió cerca de 12,3 millones de dólares al Ejército ucraniano.

En febrero de este año, el presidente del Parlamento crimeo, Vladímir Konstantínov, informó de que habían preparado otro paquete de propiedades de empresarios ucranianos sujetas a nacionalización con un total de 113 bienes, de las 720 propiedades que había en ese momento.

En julio, Konstantínov comunicó que ya se habían vendido 25 de estas propiedades, por lo cual las arcas públicas habían recibido 2.200 millones de rublos (27 millones de dólares).

En total, desde 2022, la república anexionada de Crimea recibió 4.800 millones de rublos (casi 60 millones de dólares) por la reprivatización de propiedades.

Según medios occidentales, estos procesos de nacionalización y posterior venta a manos privadas se lleva a cabo indiscriminadamente ante la ausencia de control legal en todos los territorios ucranianos anexionados por Rusia con el objetivo de hacerse con los nuevos mercados.

En Rusia, desde 2023 también fueron nacionalizadas más de 100 grandes empresas, muchas de ellas posteriormente vendidas a círculos cercanos al Kremlin, tales como Danone.EFE

