Rusia confisca la mayor empresa de combustible naval cuyo dueño fue próximo a Putin

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Moscú, 7 jul (EFE).- La Justicia rusa nacionalizó la empresa de repostaje de combustible para buques Grupo Transbunker, propiedad de Serguéi Pugachov, oligarca ruso que, según sus propias palabras, fue cercano al presidente de Rusia, Vladímir Putin, antes de su ascenso a la presidencia y durante su primer mandato, informaron este martes medios rusos.

Un tribunal de Moscú satisfizo plenamente la demanda de la Fiscalía General y la medida entró en vigor de inmediato confiscando así la empresa fundada en 1991 por Iósif Sandler y Serguéi Pugachov, exsenador ruso, que huyó del país en 2011, poco antes de que las autoridades rusas emitieran una orden de búsqueda internacional.

La parte demandante alegó que las empresas involucradas, consideradas estratégicas, estaban bajo control de ciudadanos extranjeros -concretamente, chipriotas- y que sus fondos se transferían a terceros países.

Según la Fiscalía, desde 2020 hasta la fecha se habían transferido 19.300 millones de rublos (253 millones de dólares) de la empresa a cuentas extranjeras.

La defensa de Pugachov y Sandler se escudó en que la Fiscalía General no logró demostrar el carácter estratégico de la mayoría de las entidades del Grupo Transbunker y afirmó que el cambio de domicilio social se realizó bajo supervisión de la propia fiscalía.

Transbunker es líder en el mercado ruso de abastecimiento de combustible para buques, suministrando combustible y productos derivados del petróleo a los principales puertos rusos.

Las entidades del grupo prestan servicios de repostaje a nivel mundial y también poseen buques, depósitos de petróleo y refinerías.

Aunque la Fiscalía presentó sus demandas a mediados de abril, la nacionalización tiene lugar en plena crisis de abastecimiento de combustible en todo el país a causa de los constantes ataques ucranianos contra infraestructura petrolera y logística rusa.

Además, la confiscación va en línea con una política de expropiación de activos privados iniciada por las autoridades rusas tras el inicio de la guerra de Ucrania en 2022, con lo que Moscú ha embolsado sumas multimillonarias en las arcas estatales, cuyo gasto priorizan en la ofensiva contra Kiev.

El año pasado, la Justicia rusa sentenció en ausencia a Pugachov a 14 años de prisión por corrupción.

Según la investigación del caso personal de Pugachov, entre 2008 y 2009, siendo el propietario de Mezhprombank, el hombre organizó un sistema corrupto mediante el cual se apropió de hasta 28.700 millones de rublos, aproximadamente unos 1.000 millones de dólares de la época.

La parte rusa sostiene que en 2010, Pugachov, conocido popularmente como ‘el banquero de Putin’, utilizó su cargo para llevar deliberadamente a la quiebra su propio banco, lo que según la Justicia rusa incapacitó a la entidad para cumplir con las obligaciones ante sus acreedores.EFE

mos/jgb