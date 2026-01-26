Rusia confisca una empresa energética regional vinculada a un antiguo aliado de Putin

Moscú, 26 ene (EFE).- Un tribunal ruso ha confirmado la decisión de una corte de instancia inferior de confiscar los activos de la energética Oblkommunenergo, cuyo beneficiario es el ex vice primer ministro Anatoli Chubáis, informaron este lunes medios locales.

«La decisión del tribunal de nacionalizar los activos de Oblkommunenergo entra en vigor. Tras la revisión de la apelación, el Tribunal Regional de Sverdlovsk no encontró motivos para interferir en la decisión judicial», señala el comunicado citado por TASS.

En octubre un total de 40 compañías propiedad de Oblkommunenergo, energética regional, fueron transferidas al Estado, que ahora es dueño del 75 % del grupo empresarial.

La Justicia rusa considera que la empresa tiene por beneficiarios reales a Anatoli Chubáis, antiguo aliado del presidente ruso, Vladímir Putin, que se ocupó de parte del programa de privatizaciones de empresas estatales tras la caída de la Unión Soviética y que emigró de Rusia tras el inicio de la guerra de Ucrania en 2022.

Otros implicados en el caso son los exministros regionales Alexéis Piankov, Nikolái Smirnov y OIeg Chémezov.

El 24 de diciembre el Tribunal de Arbitraje de Moscú inmovilizó activos de Chubáis por valor de 11.900 millones de rublos (152,6 millones de dólares).

En abril del mismo año la Justicia rusa inmovilizó activos de Chubáis por un valor de 5.600 millones de rublos (66,3 millones de dólares) para cubrir los daños ocasionados a Rosnano por la ejecución fallida de un proyecto fallido.

En los últimos años, Rusia ha nacionalizado más de cien empresas privadas, cuyo valor total alcanza los 8.000 millones de dólares para llenar las arcas estatales, vaciadas por la guerra de Ucrania. EFE

