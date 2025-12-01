The Swiss voice in the world since 1935
Rusia conquistó este noviembre en Ucrania casi el doble de territorio que el mes anterior

1 minuto

Kiev, 1 dic (EFE).- Rusia conquistó este mes de noviembre en Ucrania 505 kilómetros cuadrados de territorio, casi el doble que en octubre, cuando las fuerzas rusas ocuparon 267 kilómetros cuadrados, según datos presentados este lunes por la plataforma ucraniana de análisis de la guerra DeepState.

El Ejército ruso había conquistado en septiembre 259 kilómetros cuadrados, mientras que en agosto se hizo con 464 kilómetros cuadrados de territorio adicional, siempre de acuerdo con esta plataforma.

Según DeepState, el 40 % del territorio tomado por Rusia en noviembre se encuentra en el frente de Guliaipole de la región de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, donde las fuerzas rusas han tomado una quincena de localidades en las últimas semanas.

En el frente de Pokrovsk-Mirnograd, en la región oriental de Donetsk, los rusos tomaron en noviembre 56 kilómetros cuadrados. EFE

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

