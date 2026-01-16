Rusia considera «notable avance» voluntad de algunos líderes europeos de hablar con Putin

2 minutos

Moscú, 16 ene (EFE).- El Kremlin consideró hoy un «notable avance» la voluntad expresada por algunos líderes europeos de reanudar los contactos con el presidente ruso, Vladímir Putin, para abordar el arreglo pacífico en Ucrania.

«Eso es ya un notable avance, bajo nuestro punto de vista», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov respondió así a la pregunta sobre la disposición mostrada por Francia, Alemania e Italia «en favor de, pese a todo, hablar con los rusos para que haya estabilidad en Europa».

Dicha propuesta ha sido rechazada por el Reino Unido, mientras la Comisión Europea consideró que los contactos tendrán lugar en un futuro, pero que «aún no hemos llegado» a ese momento.

«Londres no desea en ningún caso contribuir en algún modo al establecimiento de la paz y estabilidad» en Europa, apuntó Peskov.

El presidente francés, Emmanuel Macron, abogó recientemente por reanudar el diálogo con el Kremlin, en lo que fue respaldado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien incluso propuso a la Unión Europea nombrar un enviado especial.

«Esto se corresponde con nuestra visión (…) Si esto refleja efectivamente la postura estratégica de los europeos, entonces es una evolución positiva de su posición», añadió el portavoz ruso.

Eso sí, recordó que recientemente los europeos excluían cualquier clase de diálogo con Moscú y abogaban por la derrota del ejército ruso en el campo de batalla, lo que Peskov tachó de «declaración utópica».

El jueves al recibir las cartas credenciales de diez embajadores europeos, entre ellos Francia, Italia, Portugal o Suecia, Putin aseguró que «Rusia está dispuesta al restablecimiento del necesario nivel de relaciones» con Europa.

Putin admitió que «el diálogo y los contactos se han reducido al mínimo, tanto en el ámbito oficial, como en el empresarial y público, pero no por culpa nuestra».

«Quiero creer que con el tiempo la situación cambiará y nuestros países volverán a una comunicación normal y constructiva basada en el respeto a los intereses nacionales y la consideración de las legítimas preocupaciones de seguridad», aseveró.

Rusia ha rechazado el posible despliegue de tropas europeas en Ucrania una vez se firme un acuerdo de paz, aunque diversas fuentes occidentales apuntan a que Moscú podría ceder, si en el país vecino también se emplazan fuerzas de países del Sur Global como China.EFE

mos/cg