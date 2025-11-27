Rusia considera que la posición de UE impide su participación en plan de paz para Ucrania

2 minutos

Moscú, 27 nov (EFE).- La posición de la Unión Europea (UE) respecto al conflicto ucraniano y su actitud beligerante hacia Rusia excluyen su participación en el plan de paz, afirmó hoy el viceministro de Exteriores ruso Alexandr Grushkó, durante una intervención en la Duma o cámara de diputados de Rusia.

«Si nos referimos a la posición actual de la UE, no es más que retórica (…), lo que excluye cualquier lugar para Europa en la mesa de negociaciones», aseveró ante los diputados.

Según el alto representante diplomático ruso, «prácticamente todos los días se escuchan desde allá (la UE) declaraciones infundadas de que no habrá paz sin Europa».

«Pero si nos fijamos en las posiciones reales, declaradas por los líderes europeos (…) en realidad excluyen la posibilidad de lograr esa paz», señaló.

En particular, acusó a los líderes europeos de «declarar la guerra a Rusia».

Los líderes europeos debatieron el pasado domingo en Ginebra con representantes de Estados Unidos el plan de paz presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump, del que habrían sido eliminados varios puntos como los relativos al ingreso de Ucrania en la UE y la OTAN, y modificado otros, como el número de efectivos del Ejército ucraniano tras el fin de la guerra.

Rusia, por su parte, continúa ciñéndose a la primera versión del plan de paz de 28 puntos, que vincula a los acuerdos alcanzados durante la cumbre ruso-estadounidense en Alaska.

El plan presentado originalmente por Washington fue muy criticado por Europa al considerar que era muy favorable a Moscú al exigir a Kiev reducir su Ejército, ceder territorio a Rusia y renunciar al ingreso en la OTAN. EFE

mos/ah