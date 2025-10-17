Rusia considerará «paso hostil» suministro de misiles estadounidenses Tomahawk a Ucrania

1 minuto

Moscú, 17 oct (EFE).- Rusia aseguró este viernes que considerará un «paso hostil» el suministro de misiles estadounidenses Tomahawk a Kiev, asunto que será abordado hoy en la Casa Blanca por los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y Ucrania, Volodímir Zelenski.

«Rusia considerará ese paso, si se lleva a cabo, como hostil», dijo Serguéi Narishkin, director del Servicio de Espionaje Exteriores, durante una reunión de jefes de inteligencia de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes (CEI), según la agencia TASS. EFE

mos/lab