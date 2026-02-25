Rusia continúa la rehabilitación de Stalin con el rodaje de una película sobre su vida

Moscú, 25 feb (EFE).- La productora rusa Triix Media comenzó este miércoles el rodaje de una película sobre el dictador soviético Iósif Stalin (-1953), cuya imagen el Kremlin ha intentado rehabilitar en los últimos años.

‘Stalin’, que será interpretado por el veterano actor Ígor Mirkurbánov, comenzó a rodarse en la región de Leningrado, según informó la compañía en un comunicado.

«Rodamos un cine poco habitual. Durante los últimos 30 años ha habido muchas conversaciones sobre Iósif Vissariónovich. No diré que era un hombre dulce y bueno, pero fue la persona que construyó nuestro país, de cuya herencia seguimos nutriéndonos», señaló el director, Vladímir Bortko, citado por la agencia TASS.

Recordó que el guión estuvo parado durante quince años hasta que Triix Media decidió sacarlo del baúl de los recuerdos, lo que consideró «un paso muy importante».

«En la película queremos mostrar no lo bueno o lo malo, sino la verdad», afirmó.

La película, que tendrá cuatro episodios, se rodará también en San Petersburgo, Moscú y la costa del mar Negro, donde Stalin pasaba largas temporadas por motivos de salud.

En su momento el presidente de Rusia, Vladímir Putin, llamó a no olvidar la represión estalinista, pero tampoco el papel del autócrata georgiano «en la victoria del pueblo soviético» sobre la Alemania nazi.

Desde la llegada de Putin al poder en 2000 se han instalado aproximadamente un centenar de monumentos en honor de Stalin por toda Rusia, tendencia que se aceleró desde la anexión de la península ucraniana de Crimea en 2014.

En los últimos años el líder ruso ha defendido la figura de Stalin -que gobernó durante 30 años (1923-1953)- y criticado al fundador de la URSS, Vladímir Lenin, por sentar las bases legales para la desintegración de la Unión Soviética.

En mayo de 2025 las autoridades reinstauraron, con ocasión del 90 cumpleaños del metro de Moscú, un gigantesco bajorrelieve en la céntrica estación Tagánskaya con una estatua de Stalin de tamaño mayor que el natural.

Mientras, los comunistas rusos dieron este año un paso más en la rehabilitación de Stalin al condenar las críticas al culto a la personalidad del líder soviético vertidas en 1956 durante el histórico XX congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética.EFE

