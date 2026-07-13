Rusia convoca al embajador alemán para protestar por la creciente ayuda militar a Ucrania

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Moscú, 13 jul (EFE).- El Ministerio de Exteriores ruso citó este lunes al embajador alemán, Alexander Lambsdorff, al que presentó una protesta por «el creciente apoyo» militar a Ucrania, en respuesta a la misma medida adoptada hoy mismo por Alemania debido a los ciberataques maliciosos atribuidos a Moscú.

Al diplomático «se le comunicó que el creciente apoyo de Alemania al régimen de Kiev es inaceptable», señaló la Cancillería rusa en un comunicado.

La nota indica que Rusia también tachó de inaceptables los acuerdos técnico-militares entre Kiev y Berlín, el suministro directo de armas a Ucrania y la organización de empresas conjuntas «para atacar objetivos civiles en Rusia» con drones y misiles.

Mientras, el Gobierno alemán convocó hoy al embajador ruso, Serguéi Necháyev, después de que la Unión Europea (UE) responsabilizara claramente a Rusia por una campaña cibernética maliciosa dirigida contra la UE, sus Estados miembros y sus socios internacionales, en particular, Ucrania.

«Esta mañana (…) convocamos al embajador ruso en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y esto está relacionado, efectivamente, con actividades cibernéticas maliciosas» que afectan también a Ucrania, confirmó en una rueda de prensa ordinaria la portavoz de Exteriores alemán, Kathrin Deschauer.

Precisó que la UE y sus 27 Estados miembros apuntan a la responsabilidad del Centro 16.º del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) en una campaña de actividades cibernéticas maliciosas. EFE

mos/mra