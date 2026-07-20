Rusia corresponde a China con exención de visados hasta finales de 2027

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Moscú, 20 jul (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha firmado un decreto para prorrogar la política de exención de visados para los ciudadanos chinos hasta el 31 de diciembre de 2027, con lo que responde a una decisión similar aprobada previamente por Pekín, informaron hoy medios rusos.

El documento correspondiente se publicó este lunes en el portal oficial de información legal de Rusia.

Anteriormente, Putin adelantó que Rusia y China mantendrían el régimen de exención de visado para los ciudadanos de ambos países.

Según el jefe del Kremlin, la medida facilita el crecimiento de las relaciones comerciales entre Moscú y Pekín.

Putin viajó en mayo pasado a China en su vigesimoquinta visita oficial al país asiático.

Durante la reunión con el presidente chino, Xi Jinping, el mandatario ruso destacó el papel de Moscú como suministrador energético «fiable» para Pekín y ambos acordaron aumentar la coordinación ante las tensiones internacionales.

Los mandatarios también acordaron la extensión del Tratado Bilateral de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa, de cuya firma cumplieron 25 años, y que según Xi estableció «la base para una amistad duradera y la coordinación estratégica» entre ambos países.

El régimen de exención de visado para los rusos entró en vigor en China en septiembre de 2025. Pocos meses después, Rusia implementó la misma medida para los nacionales chinos.

Según las estadísticas oficiales, en el primer trimestre de 2026 el flujo de turistas chinos a Rusia aumentó en un 44,4 %. EFE

mos/mra