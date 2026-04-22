Rusia cortará suministro de crudo kazajo a Alemania por el Druzhba y optará por otras vías

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Moscú, 22 abr (EFE).- Rusia dejará de suministrar petróleo kazajo a Alemania a través del oleoducto Druzhba a partir del 1 de mayo y optará por otras vías, informó este miércoles el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak.

«A partir del 1 de mayo, el volumen de petróleo kazajo que se transportaba a Alemania a través del oleoducto Druzhba se desviará a otras rutas logísticas disponibles. Esto se debe a las limitaciones técnicas actuales», declaró Novak, citado por la agencia TASS.

Aclaró que el Ministerio de Energía ruso y el consorcio de oleoductos Transneft están trabajando en la búsqueda de alternativas.

Anteriormente, el ministro de Energía de Kazajistán, Yerlán Akkenzhenov, informó a la prensa de que su país había recibido información extraoficial sobre la imposibilidad de transportar combustible a través del Druzhba en mayo.

Añadió que ello se debe con probabilidad a los recientes ataques contra la infraestructura energética rusa.

Ese flujo de petróleo kazajo se bombea a través de Bielorrusia mediante el oleoducto Druzhba de Gomeltransneft.

Según Nóvak, a pesar de todo, el Druzhba «es la infraestructura más eficiente para el suministro de recursos energéticos a Europa» y que «en condiciones normales, debería utilizarse a su máxima capacidad».

Kazajistán planeaba suministrar este año 2,5 millones de toneladas de petróleo a Alemania, 400.000 toneladas más que el año anterior.

Debido a la escasez y al fuerte encarecimiento del combustible tras el estallido de la guerra en Irán, la aerolínea alemana Lufthansa ha cancelado 20.000 vuelos.EFE

mos/fpa