Rusia critica acciones «inamistosas» de Armenia y recuerda ventajas de relación bilateral

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Moscú, 20 may (EFE).- Rusia criticó este miércoles unas acciones «inamistosas» de Armenia durante los últimos años y le recordó a este país que obtiene grandes ventajas de la cooperación con Moscú.

«En los últimos años, el Parlamento armenio ha emprendido una serie de acciones claramente inamistosas», dijo el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú, citado por la agencia TASS.

Estre estas acciones, mencionó la adhesión de Ereván a la Corte Penal Internacional (CPI), que ha emitido una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, así como la recepción al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en la reciente cumbre de la Comunidad Política Europea en Ereván.

Shoigú aseguró que Armenia obtiene grandes ventajas de la cooperación con Rusia, que es la «principal locomotora» para el desarrollo de la economía del país caucásico.

En este sentido, enfatizó que «hasta el 98% de las exportaciones agrícolas armenias van a Rusia», al igual que el «78 % de las exportaciones de bebidas alcohólicas de alta graduación».

El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, acusó la semana pasada a la oposición del país caucásico de intentar crear tensión en las relaciones entre Ereván y Moscú.

«Lo hacen todo para provocar una escalada (…) pero eso no va a ocurrir», dijo Pashinián, citado por la agencia Armenpress.

Agregó que Armenia no está «al mismo nivel» que Rusia para entrar en discusiones con Moscú ya que es un «país pequeño».

Además, recordó que Armenia es miembro de pleno derecho de la Unión Económica Euroasiática (UEE), un bloque liderado por Rusia.

Hoy el político armenio volvió a defender las buenas relaciones con Moscú y los dirigentes rusos.

«No hemos hecho ni haremos nada que perjudique los intereses de Rusia», aseguró Pashinián, quien agregó que lo que no puede hacer Ereván es poner los intereses de Moscú por encima de los de su país.

Anteriormente, Putin, recomendó a Ereván decidirse si quiere seguir en la Unión Económica Euroasiática o piensa ingresar en la Unión Europea (UE), para proceder a un «divorcio civilizado».EFE

mos/fpa