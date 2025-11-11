Rusia daña infraestructura ferroviaria y energética en un nuevo ataque a Odesa

1 minuto

(Actualiza con datos de la Fuerza Aérea)

Kiev, 11 nov (EFE).- Un nuevo ataque ruso con drones ha dañado infraestructura energética y de la empresa pública de trenes de Ucrania, Ukrzaliznytsia, en la región de Odesa del sur del país, según ha informado el gobernador, Oleg Kiper.

“A consecuencia del ataque, en varias infraestructuras energéticas se han producido incendios”, ha escrito Kiper en su cuenta de Telegram.

Kiper ha añadido que un depósito de la empresa de trenes y uno de sus edificios administrativos también han sido alcanzados.

Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia atacó anoche las regiones ucranianas de Odesa, Dnipropetrovsk, Donetsk y Járkov con 119 drones, de los que 53 fueron neutralizados y otros 59 impactaron en 18 localizaciones no especificadas en ese parte.

Las cifras confirman la caída dramática de un porcentaje de interceptación que en algunas fases de la guerra llegó a ser cada noche de prácticamente el 100 %.

Desde el comienzo del otoño, Rusia ataca prácticamente cada noche infraestructuras energéticas ucranianas. Sus drones también tienen desde agosto como objetivo habitual las infraestructuras energéticas ucranianas.

Ucrania lanza a sus vez ataques con drones constantes contra refinerías y otras infraestructuras energéticas rusas.

El jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Andrí Kovalenko, dijo en su cuenta de Telegram que una refinería en la región rusa de Sarátov fue alcanzada por drones durante la noche. EFE

mg/egw/ah