Rusia da por terminadas las «difíciles» negociaciones tripartitas en Ginebra

1 minuto

Ginebra, 18 feb (EFE).- El negociador jefe ruso, Vladímir Medinski, dio hoy por terminada la tercera ronda de negociaciones sobre Ucrania con mediación de Estados Unidos que tuvieron lugar el martes y miércoles en Ginebra.

«Como ustedes saben, las negociaciones transcurrieron durante dos días. Ayer, muy largas y en diferentes formatos, y hoy, durante dos horas. Han sido difíciles, pero sustanciales», dijo Medinski a la prensa rusa al término de las consultas en la ciudad suiza, según la agencia TASS.EFE

mos-is/jlp