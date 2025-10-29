Rusia debe defender sus intereses al igual que hace Trump con EE.UU., según el Kremlin

Moscú, 29 oct (EFE).- El Kremlin debe defender sus intereses nacionales en sus negociaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que muestra una gran perseverancia a la hora de promover los intereses de su país.

«¿Cómo llegar a un acuerdo con él? Partiendo de nuestros propios intereses, de los intereses nacionales rusos. Es lo que hace nuestro presidente», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la prensa local.

Añadió que «el presidente de Estados Unidos muestra constancia. Defiende los intereses de su país, los Estados Unidos de América».

Al mismo tiempo, reconoció que Trump «intenta ayudar sinceramente a solucionar el conflicto en torno a Ucrania, lo cual tradicionalmente es percibido muy positivamente en Moscú, incluyendo el presidente Putin».

«El presidente de Estados Unidos muestra un apego sincero a las ideas de la paz», añadió.

Trump decidió la pasada semana cancelar la cumbre en Budapest acordada con Putin, debido a la negativa del Kremlin a un cese de las hostilidades como condición para la reanudación de las negociaciones de paz en Ucrania, e impuso sanciones contra las principales petroleras rusas.

En respuesta, Putin celebró una reunión con el Estado Mayor en la que se informó de los grandes avances del ejército ruso en el frente, que han sido puestos en duda por Ucrania y los blogueros militares, presidió unas maniobras nucleares por tierra, mar y aire, y anunció sendos ensayos de un misil de crucero Burevéstnik y de un dron submarino Poseidón, ambos de propulsión nuclear.EFE

