Rusia decepcionada con que negociaciones sobre Irán desembocaran en una «agresión directa»

1 minuto

Moscú, 2 mar (EFE).- El Kremlin se mostró este lunes «decepcionado» con que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán con la mediación de Omán desembocaran en una «agresión directa» contra la república islámica.

«Por supuesto, aquí podemos expresar nuestra profunda decepción con que (…) la situación degradara, de todas formas, en una agresión directa», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. EFE

