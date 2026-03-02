Rusia decepcionada con que negociaciones sobre Irán desembocaran en una «agresión directa»

2 minutos

Moscú, 2 mar (EFE).- El Kremlin se mostró este lunes «decepcionado» con que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán con la mediación de Omán desembocaran en una «agresión directa» contra la república islámica.

«Por supuesto, aquí podemos expresar nuestra profunda decepción con que (…) la situación degradara, de todas formas, en una agresión directa», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Recordó que las noticias que en un primer momento llegaron de Omán hablaban de «avances notables».

Peskov destacó también que Rusia está «en permanente contacto con los dirigentes iraníes» y adelantó que el presidente ruso, Vladímir Putin, mantendrá hoy, mismo, una conversación telefónica internacional sobre la situación en la zona.

Moscú también dialoga con los líderes de todos los países afectados por el conflicto, en especial en el Golfo Pérsico, agregó el portavoz.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y su homólogo chino, Wang Yi, condenaron este domingo los ataques masivos de Estados Unidos e Israel.

«Tales actos de agresión violan gravemente el derecho internacional y los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y desestabilizan la situación en toda la región», expresaron ambos diplomáticos durante una conversación telefónica.

Además, cargaron contra aquellas políticas «destinadas a derrocar a las autoridades de Estados soberanos legítimamente elegidas».

«Acepte mis más sentidas condolencias por el asesinato del líder supremo de Irán, Sayyid Ali Jameneí, y sus familiares, cometido con una cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho internacional», manifestó la víspera Putin en un telegrama remitido al presidente iraní, Masud Pezeshkian.

Rusia tampoco acudió en ayuda de Irán cuando fue atacado por EE.UU. e Israel en junio de 2025, aunque Teherán suministro drones y equipo militar a Moscú para su campaña militar en Ucrania.EFE

