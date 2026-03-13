Rusia declara «agente extranjero» a la bisnieta del dirigente soviético Nikita Jruschov

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Moscú, 13 mar (EFE).- El Ministerio de Justicia de Rusia declaró este viernes «agente extranjero» a Nina Jruschova, profesora en una universidad estadounidense y bisnieta del dirigente soviético Nikita Jruschov.

Según el comunicado oficial, Jruschova difundió información falsa sobre las acciones de las autoridades rusas, se pronunció contra la «operación militar especial» en Ucrania y colaboró con otros «agentes extranjeros», participando en los materiales informativos de estos.

Jruschova, nacida en Moscú dos semanas después de que su bisabuelo dejara el poder en octubre de 1964, ha sido muy critica con la guerra en Ucrania y con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.

Residente en EE.UU. desde 1991, año en que se desintegró la Unión Soviética, es actualmente profesora de relaciones internacionales en una universidad neoyorkina.

En 2024, publicó en ruso el libro ‘Nikita Jruschov. Un líder al margen del sistema’, en alusión al mandatario soviético que inició el deshielo dentro y fuera del país, y denunció el culto a la personalidad de su antecesor, Iosif Stalin.

Jruschov, que ostentó el cargo de secretario general de la URSS desde la muerte de Stalin en 1953 hasta su renuncia en 1964, es acusado por los ultranacionalistas de entregar ilegalmente en 1954 la península de Crimea a la entonces república socialista soviética de Ucrania.EFE

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