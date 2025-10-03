Rusia declara agente extranjero a periodista que protestó contra la guerra en un noticiero

Moscú, 3 oct (EFE).- El Ministerio de Justicia de Rusia incluyó este viernes en su lista de «agentes extranjeros» a la periodista Marina Ovsyánnikova, conocida por interrumpir en marzo de 2022 el principal noticiero de la televisión pública rusa con proclamas antibélicas.

Aparte de Ovsyánnikova, hoy fueron declarados «agentes extranjeros» otras tres personas, incluidos un director de cine y una antigua diputada municipal.

Según las autoridades, todas ellas difundieron información falsa sobre las políticas del Gobierno ruso y se manifestaron contra la operación militar rusa en Ucrania.

Ovsyánnikova, antigua redactora del Canal 1, interrumpió el 14 de marzo de 2022 la emisión en directo del telediario nocturno Vremia realizando proclamas y blandiendo un cartel contra la ofensiva militar rusa en Ucrania.

«No a la guerra. Pongan fin a la guerra. No crean en la propaganda. Aquí les están mintiendo. Rusos contra la guerra», decía el cartel.

En aquella ocasión Ovsyánnikova ya fue multada con 30.000 rublos (500 dólares), además de perder su trabajo.

Más tarde, la periodista se negó a retractarse pese a la nueva multa y calificó de «fabricadas» las acusaciones en su contra.

La mujer abandonó Rusia en octubre de 2022 y un año después fue condenada en ausencia a 8,5 años de cárcel por difundir «información falsa» sobre las acciones del Ejército ruso. EFE

