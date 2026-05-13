Rusia declara en busca y captura a exviceministro de Recursos Naturales que huyó del país

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Moscú, 13 may (EFE).- El Ministerio de Interior de Rusia declaró hoy en busca y captura al exviceministro de Recursos Naturales, Denís Butsáev, quien huyó en abril pasado del país ante el riesgo de enfrentar una causa penal.

La correspondiente entrada apareció en la base de datos de personas declaradas en busca y captura del portal oficial de Interior, al señalar que Butsáev, nacido en 1977, es buscado por «una causa penal», sin especificar cuál.

La agencia TASS informó, citando fuentes policiales, que contra el viceministro fue incoada una causa penal por estafa.

El pasado 22 de abril el primer ministro de Rusia, Mijaíl Mishustin, aceptó la renuncia del viceministro, que ocupaba el cargo desde marzo de 2025.

Anteriormente dirigió la compañía Operador Ecológico de Rusia, contra la cual fueron abiertas varias causas penales en abril.

Según el periódico ruso Védomosti, Butsáev abandonó Rusia a través de Bielorrusia el mismo día en que fue aceptada su renuncia.

Sin embargo, la publicación digital Faridaily aseguró que el alto funcionario ya había abandonado el país desde el 18 de abril y actualmente se encuentra en Estados Unidos.

Una fuente del medio aseguró que Butsáev, que no está incluido en ninguna lista negra de sanciones de Occidente, escapó del país tras ser advertido de que podría enfrentar una causa penal.

Se trata del primer funcionario de alto nivel que ha abandonado Rusia ante el peligro de enfrentarse a la Justicia tras el comienzo de la guerra en Ucrania y desde que comenzaron las purgas por corrupción contra altos mandos militares, gobernadores y altos funcionarios rusos.EFE

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