Rusia declara en busca y captura a opositor que liberó en canje de presos con Occidente

2 minutos

Moscú, 13 oct (EFE).- El Ministerio del Interior ruso ha incluido en su lista de personas en busca y captura al político opositor Vladímir Kara-Murzá, liberado el 1 de agosto de 2024 en un canje de presos con cinco países occidentales, entre ellos Alemania y Estados Unidos, informaron este lunes medios locales.

Kara-Murzá, de 44 años, había sido condenado en 2025 a 25 años de prisión tras ser declarado culpable de difusión de falsedades sobre el Ejército ruso, participación en una organización indeseada y traición.

En ese canje de presos, Rusia liberó a 16 personas -doce de ellos activos opositores rusos, dos estadounidenses acusados de espionaje y dos alemanes- a cambio de cinco de sus ciudadanos sobre los que pesaban cargos de espionaje, dos jáqueres, y un oficial de los servicios secretos rusos que cumplía cadena perpetua en Alemania por asesinato por encargo.

Kara-Murzá es el segundo liberado en el intercambio de presos de agosto de 2024 -el mayor entre Rusia y Occidente desde el fin de la Guerra Fría- que ha sido declarado en busca y captura por las autoridades rusas.

Igual suerte corrió en diciembre del año pasado el dirigente opositor Iliá Yashin, que opinó en su momento que la medida posiblemente fue adoptada para proceder inmediatamente a su detención en caso de que decidiera regresar a Rusia.

Este lunes, Rosfinmonitoring, la agencia federal rusa de supervisión financiera, incluyó a Kara-Murzá y a Yashin en su lista de terroristas y extremistas.

Según la legislación rusa, los bancos están obligados a congelar las cuentas de las personas incluidas en dicha lista, así como a dejar de prestarles todo tipo de servicios. EFE

mos/Rcf