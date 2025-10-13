Rusia declara en busca y captura a opositor que liberó en el canje de presos con Occidente

Moscú, 13 oct (EFE).- El Ministerio del Interior ruso ha incluido en su lista de personas en busca y captura al político opositor Vladímir Kara-Murzá, liberado el 1 de agosto de 2024 en un canje de presos con cinco países occidentales, Alemania y Estados Unidos entre ellos, informaron este lunes medios locales.

Kara-Murzá, de 44 años, en abril de 2023 había sido condenado a 25 años de prisión tras ser declarado culpable de difusión de falsedades sobre el Ejército ruso, participación en una organización indeseada y traición.

En ese canje de presos, Rusia liberó a 16 personas -once de ellos activos opositores rusos, dos estadounidenses acusados de espionaje y dos alemanes- a cambio de cinco de sus ciudadanos sobre los que pesaban cargos de espionaje, dos ‘hackers’ y un oficial de los servicios secretos rusos que cumplía cadena perpetua en Alemania por asesinato por encargo.

Kara-Murzá es el segundo liberado en el intercambio de presos de agosto de 2024 -el mayor entre Rusia y Occidente desde el fin de la Guerra Fría- que ha sido declarado en busca y captura por las autoridades rusas.

Igual suerte corrió en diciembre del año pasado el dirigente opositor Iliá Yashin, que opinó en su momento que la medida posiblemente fue adoptada para proceder inmediatamente a su detención en caso de que decidiera regresar a Rusia. EFE

