Rusia declara en busca y captura al exministro de Defensa británico Ben Wallace

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Moscú, 13 may (EFE).- El Ministerio del Interior de Rusia declaró este miércoles en busca y captura al exministro de Defensa del Reino Unido Ben Wallace por un caso penal sin especificar.

Wallace apareció hoy en la base de datos de Interior, que no precisa el motivo para impartir dicha orden, aunque la prensa señala que muy probablemente es debido a su postura respecto a la guerra en Ucrania.

«Es buscado en virtud de un artículo del código penal», señala, a lo que la agencia TASS añadió, citando fuentes de seguridad, que el motivo puede ser un caso por terrorismo.

Según la prensa rusa, el titular de Defensa entre 2019 y 2023 llamó el pasado año a lanzar ataques contra la anexionada república ucraniana de Crimea.

El Kremlin, que hoy volvió a pedir a Ucrania que retire sus tropas de todos los territorios ucranianos anexionados por Moscú, calificó dichos comentarios en su momento de «estúpidos».

Moscú y Londres mantienen unas tensas relaciones desde hace décadas, aunque la animadversión mutua se agudizó con el comienzo de la campaña militar rusa en Ucrania.

En marzo pasado el Kremlin acusó al Reino Unido de estar detrás del ataque ucraniano con misiles Storm Shadow contra una fábrica de microchips en la región fronteriza de Briansk, donde murieron seis personas y cerca de medio centenar resultaron heridas.

Además, poco después Moscú expulsó a un diplomático británico bajo sospechas de espionaje. EFE

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