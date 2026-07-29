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Rusia declara en busca y captura al fundador de Telegram por «cooperación con terrorismo»

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Moscú, 29 jul (EFE).- El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia declaró este miércoles en búsqueda y captura internacional al fundador del servicio de mensajería Telegram, el empresario ruso Pável Dúrov, tras incoar una causa en su contra por cooperación con el terrorismo.

«Dúrov ha sido acusado de colaborar con actividades terroristas. Ha sido declarado en búsqueda internacional», indicó la entidad en una nota publicada en su portal oficial. EFE

mos/mb

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