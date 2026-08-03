Rusia declara extremista a un adolescente de 14 años

Compartir

1 minuto

Moscú, 3 ago (EFE).- Las autoridades rusas incluyeron en el listado de terroristas y extremistas a un adolescente de 14 años, informó este lunes el portal independiente Meduza.

Víktor Kalinin, quien cumplió 14 años hace tres meses, fue incluido en el listado el pasado jueves. Meduza afirma que se trata de un adolescente que fue arrestado a principios de julio por incendiar una caja de fusibles en una vía férrea.

De las cerca de 21.000 personas que conforman el listado, veinte de ellas tienen 14 años.

Según la prensa independiente, el número de adolescentes declarados terroristas y extremistas aumenta drásticamente. Ello coincide con el aumento de detenciones por sabotaje en territorio nacional contra infraestructura de transporte o comisariados militares.

Las autoridades rusas culpan a la inteligencia ucraniana de estar detrás de los incidentes de violencia entre los jóvenes, que han ido en aumento especialmente en los últimos dos años.

Sin embargo, los expertos sobre Rusia llaman la atención en que los posibles focos de radicalización son la guerra, el creciente discurso xenófobo en el país, además del aislamiento social de las generaciones jóvenes rusas, tal y como demuestran algunos de los últimos altercados, que incluyen crímenes cometidos en instituciones educativas contra profesores y otros alumnos.

En noviembre del año pasado, Rusia rebajó la responsabilidad penal hasta los 14 años para los culpables de implicación en actividades terroristas. EFE

mos/pcc