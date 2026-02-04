Rusia declara que «ya no está ligada» al tratado de desarme nuclear Nuevo START con EEUU

Rusia afirmó este miércoles que «ya no está ligada» al tratado de desarme nuclear Nuevo START con Estados Unidos que expira el 5 de febrero, pero declaró que actuará con «prudencia y responsabilidad».

Nuevo START, el último acuerdo de control de armas nucleares entre Washington y Moscú, firmado en 2010, expirará el jueves. Este pacto limita a cada país a 800 lanzaderas de misiles y bombarderos y 1.550 ojivas estratégicas desplegadas, con un mecanismo de verificación.

Su expiración marcaría la transición a un orden nuclear menos regulado, a pesar de que las inspecciones se suspendieron en 2023 debido a la ofensiva rusa a gran escala lanzada en Ucrania en febrero de 2022.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso declaró que Moscú, «ya no está ligada» al tratado.

«Asumimos que las partes del Nuevo START ya no están ligadas a ninguna obligación ni declaración simétrica en el contexto del tratado», afirmó la cancillería rusa en un comunicado.

Durante una conversación el miércoles con su homólogo chino, Xi Jinping, el presidente ruso, Vladimir Putin, «enfatizó que, en esta situación, actuaremos con prudencia y responsabilidad», informó el asesor diplomático del presidente ruso, Yuri Ushakov.

«Seguimos abiertos a encontrar vías de negociación y garantizar la estabilidad estratégica», aseguró Ushakov, aunque sugirió la posibilidad de conversaciones de última hora.

Desde Washington el secretario de Estado, Marco Rubio, insistió en la posición del presidente Donald Trump, según la cual cualquier acuerdo nuclear con Rusia debería incluir a China.

«El presidente [Trump] ha sido claro en el pasado en que, para lograr un verdadero control de armas en el siglo XXI, es imposible hacer cualquier cosa que no incluya a China, debido a su vasto y rápidamente creciente arsenal», dijo Rubio.

China es la tercera potencia nuclear, aunque muy por detrás de Rusia y Estados Unidos, y su trayectoria ascendente preocupa mucho a Washington.

El papa León XIV alertó este miércoles del riesgo de una «nueva carrera armamentística» e hizo un llamado urgente a «a no dejar caer este instrumento sin intentar garantizarle un seguimiento concreto y eficaz».

«Hagan todo lo posible para evitar una nueva carrera armamentística, que amenazaría aún más la paz entre las naciones», añadió el pontífice estadounidense al término de su audiencia semanal en el Vaticano.

