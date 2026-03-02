Rusia declara terrorista a la organización antibélica de Jodorkovski
Moscú, 2 mar (EFE).- El Tribunal Supremo de Rusia declaró hoy terrorista a la organización opositora en el exilio Comité Antibélico de Rusia, fundada por el antiguo oligarca exiliado Mijaíl Jodorkovski y otros opositores.
«El Colegio Judicial de Casos Administrativos declaró al Comité Antibélico de Rusia organización terrorista y prohibió sus actividades y las actividades de sus filiales en territorio de Rusia», informó el departamento de prensa del Supremo a la agencia rusa TASS.
Según el Tribunal, «la decisión entró en vigor inmediatamente».
A finales del año pasado, las autoridades rusas incluyeron al propio Jodorkovski en una lista de extremistas y terroristas.
El expropietario de la petrolera Yukos y en su momento el hombre más rico de Rusia pasó 10 años en la cárcel y a su salida se convirtió en uno de los principales opositores al Kremlin en el exilio.
Jodorkovski, de 62 años, reside en el Reino Unido y critica abiertamente la política del presidente ruso, Vladímir Putin.EFE
