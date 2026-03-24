Rusia defiende al Gobierno de Orbán tras escándalo de filtración de ministro de Exterior

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Moscú, 24 mar (EFE).- La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, defendió este martes al Gobierno del primer ministro húngaro, Víktor Orbán, tras el escándalo de filtraciones de las conversaciones telefónicas de su ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, acusado de informar para Rusia.

«Debemos reconocer ante todo el méritos de sus líderes, quienes han declarado honestamente durante estos años que no siguen las directrices de Rusia ni de nadie más, que defienden los intereses de su país y actúan en beneficio de su pueblo», declaró Zajárova a TASS.

Según la portavoz, esta es la tendencia opuesta que observan en el resto de la Unión Europea, donde «no se suele pensar en las personas, sino en los intereses de ciertos grupos de élite», sostiene.

«Se presentan como aliados y mantienen una notoria pseudounidad, pero en realidad se espían entre sí», añadió juzgando las filtraciones.

La Comisión Europea calificó ayer como «muy preocupantes» las informaciones de prensa que indican que Szijjártó filtra información a Rusia sobre los debates a puerta cerrada de los titulares de Exteriores de los países de la Unión Europea.

El pasado sábado, el diario estadounidense The Washington Post publicó que el servicio de inteligencia exterior ruso había propuesto escenificar un intento de asesinato contra el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, para reforzar su campaña de cara a las cruciales elecciones de abril, en una operación bautizada como ‘the Gamechanger’ («el cambio de juego»).

La información también afirmaba que el ministro húngaro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, llamaba habitualmente a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, para informarle de la evolución de los acontecimientos durante las reuniones del Consejo de la UE.

El ministro húngaro, por su parte, ha calificado las informaciones como «bulos» en la red social X. EFE

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