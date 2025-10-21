Rusia deja sin luz a parte de la región ucraniana de Cherníguiv con otro ataque masivo

1 minuto

Kiev, 21 oct (EFE).- Otro ataque masivo ruso con drones y misiles dejó sin luz a una parte de Cherníguiv, en el norte de Ucrania, y de su capital homónima, al golpear una infraestructura de suministro de energía térmica y otra de suministro de electricidad según informó este martes el gobernador de la región, Viacheslav Chaus.

Chaus explicó que durante el día se registró la llegada a la región de más de cincuenta medios de ataque rusos, entre ellos dos misiles balísticos.

“Desgraciadamente, hay dos impactos de (drones) Shahed: a una infraestructura de suministro térmico y a una infraestructura energética de dos comunidades del distrito de Cherníguiv”, dijo el gobernador refiriéndose a la zona que comprende la capital regional.

Chaus dijo asimismo que debido al ataque han tenido que introducirse cortes de electricidad de emergencia en la ciudad de Cherníguiv y en la parte sur de esta región fronteriza con Bielorrusia y Rusia que ha sufrido este otoño ataques sistemáticos rusos contra su infraestructura energética y ferroviaria.

El gobernador explicó que las infraestructuras públicas críticas funcionan con generadores en las zonas afectadas, donde se han habilitado puntos de suministro de electricidad para la población.

Según el parte de este martes de la Fuerza Aérea, Rusia lanzó anoche contra territorio ucraniano 98 drones de larga distancia, de los que 37 impactaron en una decena de localizaciones distintas. EFE

mg/egw/alf