Rusia denuncia «cinismo» de Estados Unidos, que bloquea a Cuba y le propone diálogo

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Moscú, 16 may (EFE).- Rusia está indignada por el nivel de cinismo de Washington, que está intensificando el bloqueo a La Habana mientras declara cierta disposición al diálogo, declaró hoy el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.

«Nos indigna el nivel de cinismo con el que Estados Unidos intensifica por un lado el bloqueo a la isla, absolutamente ilegal e inaceptable desde todos los puntos de vista, mientras que, por otro, demuestra lo que considera como una disposición al diálogo», subrayó.

Señaló que no corresponde a Rusia, sino a Cuba, «evaluar qué está sucediendo realmente en este diálogo, si es que puede llamarse diálogo, y no un proceso en el que Washington impone exigencias cada vez más severas y de mayor alcance a La Habana».

Recalcó que el actual bloqueo estadounidense a Cuba es «una manifestación cínica y flagrante de la Doctrina Monroe, que no tolera la disidencia en el hemisferio occidental».

Para Riabkov, Cuba es un símbolo del surgimiento de un nuevo orden mundial, de resiliencia y de altruismo.

«Un país que demuestra excelentes resultados en una amplia variedad de áreas de desarrollo social», señaló al denunciar que «la administración estadounidense lleva décadas intentando impedirlo».

Añadió que Rusia «está al tanto» de las recientes negociaciones entre representantes de la CIA y funcionarios cubanos y está «en contacto permanente con representantes del Gobierno de Cuba e interactúa directamente con ello respecto a todos los aspectos de lo que sucede».

Desde el pasado enero, EE.UU. presiona al Gobierno de la isla para que aplique cambios profundos que impliquen reformas económicas y en su sistema político, pero La Habana se ha negado a ello alegando que esos ámbitos quedan dentro de la soberanía nacional y no son negociables.

Entre las medidas de presión de Washington destaca el bloqueo petrolero, que ha impedido que Cuba reciba crudo del exterior casi por completo desde finales de 2025, agudizando la crisis energética y estructural que ya arrastraba el país y paralizando casi completamente la actividad estatal. La ONU ha calificado este asedio de contrario al derecho internacional.EFE

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