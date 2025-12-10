Rusia denuncia ataque ucraniano a un hospital en región de Jersón que dejó tres muertos

1 minuto

Moscú, 10 dic (EFE).- Un ataque ucraniano contra un hospital en la parte de la región de Jersón ocupada por Rusia ha causado hoy tres muertos y dos heridos, informaron las autoridades locales.

Según el gobernador de Jersón leal a Moscú, Vladímir Saldo, todas las víctimas son trabajadores del centro médico, que está ubicado en la localidad de Oleshki.

«Los servicios de emergencia acudieron de inmediato al lugar de los hechos. Los heridos reciben atención médica. Un hombre en estado grave se encuentra en cuidados intensivos», escribió Saldo en Telegram.

Rusia controla Oleshki desde febrero de 2022, cuando comenzó su operación militar en Ucrania. EFE

