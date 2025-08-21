Rusia denuncia dos muertos y 5 heridos por ataque ucraniano en zona residencial de Donetsk

The Swiss voice in the world since 1935

Moscú, 21 ago (EFE).- Al menos dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas por un ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra una zona residencial de la ciudad de Yenákiyevo, en la parte de la región ucraniana de Donetsk controlada por Rusia.

«Según datos preliminares, cinco personas resultaron heridas y dos más murieron tras un ataque con drones ucranianos contra una zona residencial de Yenákiyevo», declaró una fuente de emergencias a la agencia rusa TASS.

Los canales de Telegram rusos señalan que fue atacado un edificio residencial en la ciudad conocida por su tradición minera y metalúrgica.

También recibieron daños varios automóviles aparcados en el lugar del suceso.

Según el último censo, en Yenákiyevo, a unos 40 kilómetros de la capital de Donetsk, viven más de 75.000 personas.EFE

