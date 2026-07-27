Rusia denuncia la muerte de 86 civiles en apenas diez días de julio

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Moscú, 27 jul (EFE).- El número de civiles rusos muertos entre el 15 y el 24 de julio a consecuencia de los ataques ucranianos contra la retaguardia rusa ascendió a 86 personas, incluyendo a seis menores de edad, según denunció hoy la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova.

«Entre el 15 y el 24 de julio 495 personas fueron víctimas de los militares ucranianos. De ellas murieron 86, incluyendo a seis menores de edad», aseguró en una rueda de prensa, citada por la agencia rusa RIA Nóvosti.

Señaló que otras 409 personas, resultaron heridas, «incluyendo a 12 menores».

En particular, resaltó que el 24 de julio Ucrania lanzó un ataque con misiles contra una empresa en la región rusa de Kírov, 800 kilómetros al noreste de Moscú, causando la muerte de cinco operarios e hiriendo a otros 26.

Varios canales de Telegram, incluido, Astra, aseguraron a raíz de los hechos que el objetivo del ataque fue la empresa Avitek, que produce componentes para aviación y sistemas de defensa antiaérea rusa.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó el ataque en redes sociales y señaló que la compañía atacada suministra piezas para aviación y sistemas de misiles rusos.

Zajárova denunció también que los pasados 18 y 20 de julio drones ucranianos atacaron autobuses de pasajeros, causando la muerte de un menor y cuatro mujeres, e hiriendo a 27 personas, incluyendo a un adolescente de 17 años.

«Se trata de una estadística horrible de los crímenes del sangriento régimen de Kiev. Atacan deliberadamente a menores de edad», aseveró.

En su opinión, las autoridades ucranianas comprenden que no vencerán en el campo de batalla, y «esto resulta evidente también para quienes les suministran armas». «Y por ello atacan a la población civil», sostuvo.

Añadió que Occidente no solo «hace la vista gorda» ante la muerte de civiles, sino que «instiga esto por todos los medios posibles con el suministro de nuevas y nuevas armas y el apoyo político y de inteligencia».

Criticó la posición de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, «que no ocultó su admiración por el hecho de que Europa (…) se esté convirtiendo en una base de producción militar para el Ejército ucraniano», al señalar que esto se opone a sus declarados «deseos de paz».

«Nos esforzaremos en que todos los culpables del dolor, los sufrimientos y la muerte de menores de edad reciban el castigo merecido», aseveró.

Añadió que Rusia continuará denunciando los crímenes militares «del régimen de Kiev» con el apoyo «de la autoproclamada parte progresista de la comunidad mundial». EFE

mos/lss