Rusia denuncia la muerte de ocho sanitarios en un ataque contra centro médico en Donetsk

1 minuto

Moscú, 12 mar (EFE).- Un total de ocho sanitarios rusos murieron en un ataque ucraniano con drones perpetrado el martes contra un centro médico en la región de Donetsk, denunció este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia.

«Ocho sanitarios murieron en el ataque terrorista del régimen de Kiev. Otras diez personas, entre ellas nueve trabajadores, resultaron heridas de diversa gravedad», señaló un comunicado oficial reproducido por las agencias locales.

Según Defensa, el ataque tuvo lugar el «10 de marzo, aproximadamente a las 3:40 hora de Moscú» (5:40 GMT), cuanto la institución médica donde se encontraban más de 130 pacientes, fue atacada con cuatro drones. EFE

mos/rcf