Rusia denuncia que Ejército ucraniano provoca un incendio cerca de la nuclear de Zaporiyia

1 minuto

Moscú, 12 ago (EFE).- El gobernador prorruso de la región ucraniana de Zaporiyia, Yevgueni Balitski, acusó este martes al Ejército ucraniano de provocar un incendio en las inmediaciones de la central nuclear de Zaporiyia, controlada por Rusia desde 2022.

«El enemigo llevó a cabo un intento de bombardeo de las zonas aledañas a la central nuclear de Zaporiyia. A consecuencia de esto se incendió la hierba cerca, lo cual generó una columna de humo en torno a la planta», escribió en Telegram.

Según Bálitski, «en el lugar de los hechos trabajan empleados del Ministerio de Emergencias, se sofocan los focos del incendio».

El gobernador llamó a los ciudadanos a la calma y señaló que el incendio no amenaza a la central nuclear, que «opera con normalidad».

«La situación está totalmente controlada y no tendrá consecuencias para la central y los habitantes (de la ciudad de Energodar, vecina a la planta)», indicó, al añadir que el fondo radiactivo en torno a la estación es normal.

La central nuclear de Zaporiyia, la mayor de su tipo en Europa, está bajo control de Rusia desde principios de 2022 y ha sido objeto de ataques que ambas partes achacan a su contricante. EFE

