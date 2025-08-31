The Swiss voice in the world since 1935

Rusia deporta a casi 40 motociclistas polacos del grupo ultra Ogólnopolskie Młodych

Moscú, 31 ago (EFE).- La policía rusa deportó de Rusia a 39 motociclistas polacos que llevaron a cabo una manifestación no autorizada en el memorial Médnoye, en la región de Tver, en el que yacen los restos de más de 6.300 policías y militares polacos asesinados por orden del líder soviético Iósif Stalin.

«La policía identificó a todos los participantes de la manifestación, que resultaron ser ciudadanos de Polonia. Se abrieron protocolos de violación administrativa contra 39 personas», informó el servicio de prensa del departamento regional del Ministerio de Interior, citado por la agencia TASS.

Las autoridades rusas ordenaron la deportación de los detenidos y les prohibieron la entrada a Rusia durante cinco años.

Anteriormente varios medios de prensa y canales de Telegram rusos publicaron vídeos de la manifestación junto al memorial, que atribuyeron al grupo neonazi Ogólnopolskie Młodych.

Los motociclistas exhibieron símbolos nazis y llevaron a cabo una marcha de antorchas, mientras gritaban consignas antirrusas.

Además dejaron pintadas en polaco en el memorial.

Este monumento fue creado en 1996 en memoria de los policías y militares polacos arrestados en 1939 y ejecutados por los servicios secretos soviéticos entre abril y mayo de 1940.EFE

