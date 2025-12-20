Rusia derribó 27 drones ucranianos durante la noche del viernes al sábado

1 minuto

Moscú, 20 dic (EFE).- Los sistemas de defensa antiaérea rusos derribaron durante la pasada noche 27 drones ucranianos que pretendían atacar objetivos en territorio ruso, informó este sábado el Ministerio de Defensa de Rusia.

El grueso de los ataques afectó las regiones de Bélgorod (10) y de Vorónezh (10), ambas en la frontera con Ucrania.

Además fueron interceptados y aniquilados drones en las regiones de Kursk (2) y Lípetsk (2).

Otros dos drones fueron derribados sobre el mar de Azov y uno, sobre la región de Briansk, también en la frontera con Ucrania.

La víspera, el Ministerio de Defensa informó sobre la neutralización de 94 aparatos enemigos en la noche del jueves al viernes.

Ucrania ha intensificado sus ataques de drones diarios contra el territorio ruso, con el objetivo de afectar la producción de combustible en Rusia y dañar la logística del Ejército de Moscú. EFE

