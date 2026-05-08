Rusia derribó una veintena de drones desde el inicio de su tregua unilateral con Ucrania

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El alcalde de Moscú anunció este viernes que una veintena de drones fue derribada desde la entrada en vigor, a medianoche, de la tregua con Ucrania que Rusia declaró unilateralmente para las conmemoraciones del fin de la Segunda Guerra Mundial el 9 de mayo.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había advertido poco antes a varios líderes extranjeros que no asistieran a esos desfiles. Rusia, por su parte, instó la población y a los diplomáticos a abandonar Kiev ante posibles ataques de «represalia» si Ucrania llegara a perturbar los actos por la victoria de la Unión Soviética contra la Alemania nazi.

A primera hora del viernes, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó de la interceptación de un total de 20 drones que se dirigían hacia la capital rusa, en una serie de publicaciones en la red social rusa Max que terminó a las 22H44 GMT.

La tregua unilateral rusa había comenzado a las 00H00 locales (21H00 GMT).

El jueves por la noche, Zelenski aseguró que Ucrania había recibido «mensajes de algunos Estados cercanos a Rusia, que afirman que sus representantes tienen previsto estar en Moscú».

«Un extraño deseo (…) en los tiempos que corren. No se lo recomendamos», dijo el mandatario ucraniano en un discurso.

Ucrania había presentado una contrapropuesta de tregua a partir del 6 de mayo, al calificar la iniciativa rusa de medida propagandística.

Los rusos «quieren que Ucrania les dé permiso para organizar su desfile, para poder salir con total seguridad a la plaza (Roja) durante una hora, una vez al año, y después seguir matando», añadió Zelenski.

Rusia celebra anualmente el Día de la Victoria con un gran desfile militar en la Plaza Roja. Putin convirtió el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial en un eje central del relato de sus 25 años en el poder y la ha invocado para justificar su invasión de Ucrania de febrero de 2022.

– «Irresponsables» –

Minutos antes del discurso de Zelenski, el Ministerio de Defensa ruso recordó a la población civil de Kiev y al personal de las misiones diplomáticas «la necesidad de abandonar la ciudad a tiempo».

El jueves, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, al responder a una pregunta de la AFP durante su rueda de prensa, había confirmado que la tregua decretada por Moscú estaría vigente el viernes y el sábado, a partir de las 00H00 de Moscú.

El miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia había instado a las embajadas en Ucrania a evacuar a su personal y a sus ciudadanos debido a la «inevitabilidad de ataques de represalia» si Ucrania intentaba perturbar el sábado, en particular mediante un ataque con drones, el desarrollo del desfile en la capital rusa.

«Las últimas amenazas de Moscú de atacar el corazón de Kiev y la advertencia a las misiones diplomáticas de que abandonen Kiev son (…) irresponsables y totalmente injustificadas», reaccionó una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores británico en un comunicado.

Rusia había prometido que, durante la tregua, detendría «completamente» los disparos a lo largo de la línea del frente y cesaría los ataques de largo alcance contra infraestructuras militares.

Pero advirtió que, si Ucrania no seguía este ejemplo, respondería «en consecuencia».

– Conversaciones en Miami –

En las últimas semanas, Kiev, que ha ampliado sus capacidades con drones, ha intensificado los ataques contra Moscú y en el interior de Rusia, alcanzando objetivos a cientos de kilómetros de Ucrania.

Los ataques han generado inquietud en Rusia ante el desfile, que por primera vez en casi 20 años no incluirá material militar.

El número de invitados extranjeros también se redujo: solo asistirán los dirigentes de Bielorrusia, Malasia y Laos, además de los líderes de dos repúblicas separatistas georgianas respaldadas por Rusia y no reconocidas por la ONU, según el Kremlin.

Las conversaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin al peor conflicto de Europa desde 1945 han avanzado poco y han quedado relegadas a un segundo plano por la guerra en Oriente Medio.

No obstante, el jueves debe comenzar en Miami, Florida, un nuevo diálogo entre negociadores ucranianos y estadounidenses.

Estos intercambios pretenden lograr avances en «la liberación de los prisioneros» ucranianos detenidos en Rusia y favorecer «la reactivación del proceso diplomático», según Zelenski, que ha enviado a Estados Unidos a su negociador principal, Rustem Umerov.

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