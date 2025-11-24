Rusia derriba 10 drones ucranianos cerca de Moscú en cinco horas

(Actualiza con declaraciones del Ministerio de Defensa)

Moscú, 24 nov (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron este lunes diez drones ucranianos que pretendían atacar Moscú, informó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.

En ocho publicaciones consecutivas en Telegram en cinco horas, Sobianin comunicó que los sistemas antiaéreos del Ministerio de Defensa derribaron diez aparatos no tripulados que se disponían a atacar Moscú.

Sobianin agregó que especialistas de los servicios de emergencia trabajan en el lugares donde cayeron los fragmentos del drones abatidos, sin informar de si se produjeron víctimas o daños en tierra.

Tres aeropuertos moscovitas -Sheremétievo, Domodédovo y Zhukovski- suspendieron temporalmente sus operaciones debido a las amenazas a la seguridad de los vuelos.

En la noche del 22 al 23 de noviembre, los militares rusos derribaron dos drones ucranianos que se dirigían a la capital rusa.

Los drones ucranianos comenzaron a atacar la región de Moscú en 2023, un año después del comienzo de la guerra.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó, por su parte, de la neutralización de 40 drones enemigos durante la tarde del lunes.

Según el departamento castrense, entre las 14.00 y las 20.00 horas en la región de Moscú fueron derribados 14 aparatos no tripulados.

El mayor ataque con drones de Ucrania contra el territorio ruso tuvo lugar en marzo de 2025, cuando las defensas antiaéreas del país derribaron más de 340 drones enemigos, la mayoría de los cuales volaba en dirección a Moscú. EFE

mos/psh