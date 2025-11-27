Rusia derriba 118 drones ucranianos, la mitad de ellos en la región fronteriza de Bélgorod

Moscú, 27 nov (EFE).- Los sistemas de defensa antiaérea rusos derribaron durante la pasada noche 118 drones ucranianos, la mitad en la región fronteriza con Ucrania de Bélgorod.

«Durante la pasada noche, entre las 23:00 de ayer y las 08:30 (hora de Moscú) de hoy, los sistemas de defensa antiaérea destruyeron 118 drones ucranianos de ala fija», reza el parte del Ministerio de Defensa ruso.

La mayoría de los ataques (52) se concentraron en la región fronteriza de Bélgorod, la más castigada este año por los ataques con drones y misiles ucranianos.

Otros 26 fueron derribados en la región vecina de Kursk y 18 fueron abatidos en Samara.

Rusia también interceptó seis drones sobrevolando las regiones de Krasnodar, seis sobre Briansk, dos en Vorónezh, 2 en Lípetsk, dos en Orenburgo, uno en Volgogrado, en Tula y otro en Rostov.

También se registró el derribo de un dron sobre el mar Negro.

Las autoridades locales informaron de evacuaciones por alarma de drones en el municipio de Sirius, a orillas del mar Negro y a 20 kilómetros de la ciudad balneario de Sochi.

Ayer, Defensa comunicó haber derribado 33 drones durante la misma franja horaria.EFE

mos/rml