Rusia derriba 124 drones ucranianos de ala fija en las últimas horas

Moscú, 13 feb (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron 124 drones ucranianos entre las 20:00 horas de Moscú (17:00 GMT) del jueves y las 07:00 hora de Moscú (04:00 GMT), informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

El mando castrense ruso publicó la víspera en Telegram un parte sobre el derribo de 66 drones ucranianos en horas de la noche, la mayoría de los cuales atacaron las regiones de Rostov (43) y Kursk (20).

Otros tres drones fueron destruidos sobre Bélgorod y Volgogrado.

Este viernes, Defensa reportó el derribo de otros 58 drones, 43 de ellos sobre la región de Volgogrado, doce en Rostov, y otros tres en Kursk y la anexionada península ucraniana de Crimea.

El ataque a Volgogrado causo tres heridos, un niño de 12 años, un adolescente de 18 y una mujer, y dañó varios edificios de vivienda y automóviles, según informó en Telegram el gobernador local, Andréi Bocharov.

Los tres tres heridos fueron hospitalizados.

Ante el peligro de drones, los aeropuertos de Volgogrado, Sarátov y Penza detuvieron temporalmente sus operaciones.

La víspera las autoridades de Volgogrado se vieron obligadas a evacuar toda una localidad tras el incendio provocado por un ataque ucraniano contra un almacén de misiles y artillería.EFE

mos/alf