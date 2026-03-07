Rusia derriba 124 drones ucranianos en 17 de sus regiones, incluida Moscú

Moscú, 7 mar (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron la noche del viernes al sábado 124 drones ucranianos en 17 regiones, incluida Moscú y la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014.

«Durante la pasada madrugada los sistemas de defensa antiaérea activos destruyeron 124 drones ucranianos de ala fija», reza el comunicado del Ministerio de Defensa en Telegram.

Los ataques afectaron a 17 regiones, aunque el grueso fue derribado en Briansk (29), Oriol (15) y Bélgorod (11).

Otros nueve fueron abatidos en Riazán, ocho en Kaluga, siete en Vorónezh, seis en Kursk, otros seis en Rostov, seis en Volgogrado, seis más en Crimea, cinco en Tula y otros cinco en Samara.

En menor nivel afectaron a las regiones de Lípetsk, donde derribaron tres drones, la región de Moscú (tres), Sarátov (dos), Uliánovsk (dos) e Ivánovsk (uno).

Uno de los drones interceptados sobrevolando la región de Moscú se dirigía hacia la capital rusa, afirma Defensa.

Por su parte, el gobernador de Samara, Viacheslav Fedorishev, informó de que una persona resultó herida a causa de los ataques.

Los ataques aéreos llevaron también al cierre de varios aeropuertos rusos, incluidos los de Kazán, Nizhnekamsk y Bugulmá, todos en la misma región de Tatarstán.

El parte ruso únicamente se refiere a los drones abatidos, no a aquellos que impactan contra sus objetivos.

En la noche anterior, del jueves al viernes, Defensa seguró haber interceptado 83 drones ucranianos.EFE

