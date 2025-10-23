Rusia derriba 139 drones en el mayor ataque ucraniano de las dos últimas semanas

Moscú, 23 oct (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 139 drones de ala fija sobre diez regiones del país y la anexionada península de Crimea, en el mayor ataque ucraniano de las últimas dos semanas, informó este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Según el parte castrense, 113 de los aparatos fueron abatidos la pasada noche fueron interceptados y destruidos sobre las regiones de Bélgorod (56), Briansk (22), Vorónezh (21), Rostov (13) y Kursk (1), todas ellas fronterizas con Ucrania.

El mando militar añadió que otros cuatro drones fueron derribados sobre el territorio de la península de Crimea, anexionada Moscú en 2014.

Los demás aparatos no tripulados fueron destruidos sobre las regiones de Riazán (14), Tambov (2), Volgogrado (2) Oriol (2) y Kaluga (29), que no colindan con Ucrania.

Debido al ataque ucraniano con drones de anoche, el mayor desde el pasado día 7, cuando Rusia derribó 200 aparatos no tripulados, los aeropuertos de siete ciudades rusas suspendieron temporalmente sus operaciones.

Desde agosto pasado, Ucrania ha redoblado sus incursiones aéreas contra las infraestructuras petroleras y gasísticas de Rusia con el propósito de mermar sus capacidades de suministro de combustible, así como sus ingresos por su exportación.EFE

