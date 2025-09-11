The Swiss voice in the world since 1935

Rusia derriba 17 drones ucranianos sobre seis de sus regiones

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 11 sep (EFE).- La defensas antiaéreas rusas derribaron anoche un total de 17 drones sobre seis regiones del país, informó este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Según el parte castrense, 15 de los drones destruidos la pasada noche fueron interceptados en las regiones de Vorónezh (seis), Bélgorod (cinco), Briansk (dos) y Kursk (dos), todas ellas fronterizas con Ucrania.

Los otros dos aparatos no tripulados fueron abatidos sobre las regiones de Lípetsk y Tambov.

El ataque aéreo fue de mucha menor intensidad del que lanzó Ucrania la noche anterior, cuando el mando militar ruso informó del derribo de 122 drones ucranianos.

Rusia se abstuvo ayer de negar la incursión de varios de sus drones en el espacio aéreo de Polonia y se mostró dispuesta a abrir consultas con Varsovia, que recurrió a la OTAN ante lo que calificó de «acto de agresión» ruso.

«No se planeaba alcanzar objetivos en territorio de Polonia», se limitó a declara el Ministerio de Defensa ruso. EFE

mos/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR