Rusia derriba 17 drones ucranianos sobre seis de sus regiones
Moscú, 11 sep (EFE).- La defensas antiaéreas rusas derribaron anoche un total de 17 drones sobre seis regiones del país, informó este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
Según el parte castrense, 15 de los drones destruidos la pasada noche fueron interceptados en las regiones de Vorónezh (seis), Bélgorod (cinco), Briansk (dos) y Kursk (dos), todas ellas fronterizas con Ucrania.
Los otros dos aparatos no tripulados fueron abatidos sobre las regiones de Lípetsk y Tambov.
El ataque aéreo fue de mucha menor intensidad del que lanzó Ucrania la noche anterior, cuando el mando militar ruso informó del derribo de 122 drones ucranianos.
Rusia se abstuvo ayer de negar la incursión de varios de sus drones en el espacio aéreo de Polonia y se mostró dispuesta a abrir consultas con Varsovia, que recurrió a la OTAN ante lo que calificó de «acto de agresión» ruso.
«No se planeaba alcanzar objetivos en territorio de Polonia», se limitó a declara el Ministerio de Defensa ruso. EFE
mos/cg