Rusia derriba 19 drones ucranianos, uno de los menores ataques de las últimas semanas

1 minuto

Moscú, 12 ene (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron 13 drones ucranianos durante la pasada noche y otros 6 en la mañana, informó hoy el Ministerio de Defensa ruso, en referencia a uno de los ataques de menor intensidad de las últimas semanas.

«Durante la pasada noche los medios de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 13 drones ucranianos de ala fija», indicó el mando castrense ruso.

Según Defensa, cuatro de ellos fueron neutralizados en la región de Rostov, seguida de la anexionada península de Crimea (2), Adigueya (2), Kursk (2) y el mar Negro.

Otro dron fue derribado sobre Voronezh.

Posteriormente, la dependencia militar informó del derribo de otros seis drones en Rostov entre las 07:00 y las 08:00 hora local (04:00-05:00 GMT).

Prácticamente desde el comienzo de la guerra, Ucrania lanza ataques de drones contra territorio ruso, en particular, contra objetivos energéticos y militares con el fin de provocar el desabastecimiento de las tropas rusas en el frente de batalla.EFE

mos/alf