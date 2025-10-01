Rusia derriba 20 drones ucranianos sobre сuatro regiones rusas

2 minutos

Moscú, 1 oct (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 20 drones de ala fija ucranianos sobre cuatro regiones del país, informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Según el parte castrense, los aparatos no tripulados fueron interceptados y destruidos sobre las regiones de Bélgorod (8), Rostov (8), Sarátov (3) y Vorónezh (1).

Debido al ataque, el aeropuerto de Sarátov suspendió temporalmente sus operaciones, que fueron reanudadas una vez que cesaron las amenazas para la seguridad de los vuelos.

En la región de Yaroslavl, a unos 100 kilómetros al norte de Moscú, estalló un incendio en una refinería de petróleo, que según el gobernador de esa entidad, Mijaíl Yevráev, fue producto de un fallo tecnológico.

«Los ciudadanos temían que el incendio pudiera haber sido resultado de un ataque enemigo con drones. Sin embargo, lo ocurrido no está relacionado con ello. Hoy (en la región) no se registraron ataques con drones. El incendio es de carácter tecnológico», escribió Yevráev en su canal de Telegram.

Durante los últimos meses Ucrania ha lanzado ataques continuamente contra las refinerías de petróleo rusas, lo cual ha provocado un déficit de combustible y un incremento de los precios.

En la anexionada península de Crimea la situación se ha tornado más grave en los últimos días, ya que esta situación se suma a dificultades en el traslado de combustible a través del estrecho de Kerch debido al mal tiempo.

Este lunes, las autoridades de la península ordenaron racionar la venta de gasolina a particulares para hacer frente al déficit de combustible.

El líder crimeo, Serguéi Axiónov, anunció que en las gasolineras solo se dispensarán hasta 30 litros por automóvil. EFE

mos/llb